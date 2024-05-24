الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأردن: يجب وضع حدٍ لإفلات إسرائيل من العقاب.. وعلى مجلس الأمن تحمل مسئوليته

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

قال ‏وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه يجب على مجلس الأمن تحمل مسئوليته ووضع حدٍ لإفلات إسرائيل من العقاب والمعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.

وأضاف الصفدي، أن محكمة العدل الدولية كشفت عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل قبل قليل.

قرارات "العدل الدولية"

عقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية، وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.

وقالت إنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر، مضيفة: "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

ترحيب فلسطيني

ورحّبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، مؤكدة أنها تمثل إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة.

كما ثمَّنت حركة حماس، قرار المحكمة الذي يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة.

أول تعليق من "نتنياهو" 

وتعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة مشاورات لبحث قرارات محكمة العدل الدولية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيجري مشاورة هاتفية مع أعضاء حكومته، بشأن قرار محكمة العدل الدولية بحضور وزراء الخارجية والشئون الاستراتيجية والعدل والدفاع.

الأردن أيمن الصفدي مجلس الأمن إسرائيل غزة محكمة العدل الدولية الحرب الإسرائيلية القاهرة الإخبارية

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