جنوب إفريقيا: قرارات "العدل الدولية" ملزمة وعلى إسرائيل الامتثال لها

أكدت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويتعين على إسرائيل الامتثال لها، وفق بيان صادر عنها أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقف العمليات العسكرية في رفح

وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارًا يُلزم إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت المحكمة جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث تصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ترحيب فلسطيني بقرار "العدل الدولية"

رحّبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي طالبت بإلزام إسرائيل تنفيذها بشكل فوري؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة.