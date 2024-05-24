الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"سنواصل الحرب".. سموتريتش وبن غفير يرفضان أوامر العدل الدولية لإسرائيل

بن غفير وسموتريتش
بن غفير وسموتريتش

طالب وزيران متطرفان في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة العمليات العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وجاءت تصريحات الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، في أول رد فعل على صدور أمر من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في رفح.

وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فورًا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفًا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسديًا كمجموعة أو على نحو جزئي”.

وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، إن “من يطلب من إسرائيل وقف عمليتها في رفح يحكم عليها بألا تكون موجودة”.

وأضاف في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": “إذا ألقينا أسلحتنا، سيصل العدو إلى أسرة أطفالنا ونسائنا في جميع أنحاء البلاد. نحن نواصل النضال من أجل أنفسنا ومن أجل العالم الحر بأكمله".

وفي السياق ذاته، طالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، باحتلال مدينة رفح، في أول رد فعل له، وقال: “يجب زيادة الضغط العسكري حتى تحقيق النصر”.

ونشر على صفحته بمنصة إكس صورة لديفيد بن غوريون، أول رئيس حكومة إسرائيلية، مع اقتباس شهير له يقول: “مستقبلنا لا يعتمد على ما سيقوله الأغيار، بل على ما سيفعله اليهود”.

كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، اليوم الجمعة، جملة من الأوامر لإسرائيل، ضمن اختصاصها بنظر دعوى جنوب إفريقيا العاجلة بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح. 

 

 

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