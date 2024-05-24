نيويورك تايمز: إسرائيل باتت تعانى عزلة دولية متزايدة وحكم "العدل الدولية" يزيد الإدانة

قالت نيويورك تايمز، إن إسرائيل باتت تعاني عزلة دولية متزايدة وحكم العدل الدولية يزيد الإدانة التي واجهتها إسرائيل بسبب الحرب، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضافت خلال النبأ العاجل، أن حكم العدل الدولية بالوقف الفوري للهجوم البري على رفح الفلسطينية يوجه ضربة أخرى لإسرائيل.

وقف العمليات العسكرية في رفح

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث تصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ترحيب فلسطيني

رحّبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي طالبت بإلزام إسرائيل تنفيذها بشكل فوري؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة.