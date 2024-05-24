الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوريل عن قرار "العدل الدولية": على أوروبا الاختيار بين سيادة القانون أو دعم إسرائيل

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

علَّق جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، على قرارات محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، بشأن الحرب في غزة، مؤكدًا أنه على الاتحاد الأوروبي الاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية لسيادة القانون أو دعمه لإسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل قبل قليل.

قرارات "العدل الدولية"

عقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية، وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.

وقالت إنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر، مضيفة: "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

ترحيب فلسطيني

ورحّبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، مؤكدة أنها تمثل إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة.

كما ثمَّنت حركة حماس، قرار المحكمة الذي يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة.

أول تعليق من "نتنياهو" 

وتعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة مشاورات لبحث قرارات محكمة العدل الدولية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيجري مشاورة هاتفية مع أعضاء حكومته، بشأن قرار محكمة العدل الدولية بحضور وزراء الخارجية والشئون الاستراتيجية والعدل والدفاع.

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