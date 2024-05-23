أيمن الرقب لـ"الشاهد": ما يحدث فى غزة "دمار كامل" والأمور تزداد صعوبة

وثق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، شهادته حول أيام الدموع والدم، بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف "الرقب" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": ما يحدث في غزة "دمار كامل" والأمور تزداد صعوبة.

وتابع: "المشهد قاتل، ونحن نتحدث عن دمار كامل حل بقطاع غزة، والبنية التحتية دمرت كليا، والمنازل أصابها ضرر كلي وباقي المنازل هدمت بشكل جزئي وغزة خطط لها الاحتلال أن تصبح غير قابلة للحياة، والأمور أصبحت صعبة بشكل كبير جدًا، وسقط 35 ألف شهيد غير الإصابات التي تتوالى وتزداد بشكل كامل، والتي تحتاج لعلاجات ومستشفيات تمتد لسنوات طوال".