الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقب لـ"الشاهد": الاحتلال كان يخطط لفصل غزة بشكل تدريجي قبل أحداث 7 أكتوبر

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور  أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إسرائيل استخدمت الصواريخ الذكية في حرب غزة في مايو 2021.

وأضاف "الرقب" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": " الاحتلال كان يخطط لفصل "غزة" بشكل تدريجي قبل أحداث 7 أكتوبر".

"حماس" تستخدم نوعين من الاتصالات ولم تتمكن إسرائيل من اختراق هذه الاتصالات

وأكمل:" حماس تستخدم نوعين من الاتصالات أحدهما عام والأخر خاص، ولم تتمكن إسرائيل من اختراق هذه الاتصالات، وفي عالم التكنولوجيا الحالية الاحتلال يستطيع أن يصل لأي شخص ببصمة الصوت في غزة، وغزة مراقبة بكل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وترددت أنباء أنه تم ابلاغ الأجهزة الإسرائيلية بعد التجسس علي حركة حماس قبل عملية طوفان الأقصي بأيام، وهذا سؤال مشروع".

أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية إسرائيل حرب غزة الدكتور محمد الباز

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