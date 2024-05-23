أيمن الرقب لـ"الشاهد": أحداث 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى أشبه بـ "الانتحار"

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن التكلفة المادية لإعادة إعمار غزة تقدر من 50 إلى 90 مليار دولار.

وأضاف "الرقب" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": " أحداث 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى أشبه بـ "الانتحار".

ما حدث من انهيار لدولة نووية بها تسليح ضخم أمام فصائل فلسطينية يدعو للفخر ولكن النتائج صعبة

وتابع: أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس،" بداية الموضوع من الأساس انتحار، لأن قياس الأمر بنتائجها، رغم أن كل ما حدث من انهيار لدولة نووية بها تسليح ضخم، أمام فصائل فلسطينية يدعو للفخر ولكن النتائج صعبة ووخيمة ولا يعلم أحد إلى أين ستنتهي، ومنذ اليوم الأول حاول الاحتلال استغلال الحدث لصالحه".