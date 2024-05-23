مصطفى بكري: تقرير cnn عن دور مصر في المفاوضات بين إسرائيل وحماس مشبوه

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك قادة إسرائيليين ملاحقين في أكثر من 146 دولة، مشيرا إلى أن أي مسئول إسرائيلي سيصل في أي من مطارات تلك الدول سيتم اعتقاله.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن تقرير cnn الأمريكية عن دور مصر في مفاوضات الهدنة تقرير مشبوه، أعده كبير مراسلي الأمن القومي والثاني مراسل السي إن إن في البيت الأبيض، معلقا: أظن أن الأمر واضح ويكشف عن هويتهما.

وتابع مصطفى بكري قائلا: نص التقرير المشبوه يقول إن مصر خربت المفاوضات وغيرت في الوثائق المتبادلة، وهذا كلام غريب ويهدف إلى إعطاء إسرائيل مبرر بأنها بريئة، وأنها ليست المسئولة عن إفشال الوصول إلي اتفاق الهدنة، الامر الذي يعطي مبررا لحكومة نتنياهو التي رفضت التوقيع أمام الإسرائيليين الذين تظاهروا ضد الحكومة.

ونوه بكري على أن ما قاله ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بشأن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، تم بناء على مطالبات وإلحاح متكرر من اسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، خاصة وأن مصر لها تجارب سابقة ناجحة ومتعددة بين اسرائيل وحركة حماس.

التشكيك والإساءة لجهود ودور الوساطة المصرية

وقال الإعلامي مصطفى بكري إن محاولات التشكيك والإساءة لجهود ودور الوساطة المصرية بادعاءات مخالفة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي تقوم بها في الصراع الحالي.

وشدد مصطفى بكري على أن هناك العديد من الملاحظات المهمة الواجب ذكرها وهي.

-مصر قامت بدور الوساطة بين حماس وإسرائيل بناء علي طلب أمريكي – إسرائيلي، وأن الأمر لقى قبولا لدى حركة حماس.

-تمكنت مصر من إزالة العديد من العقبات التي كانت تعترض سير المفاوضات فى الجولات الأخيرة، سواء ما يتعلق بأعداد المفرج عنهم من الأسرى والمحتجزين، أو عن السماح بعودة الفلسطينيين لمناطقهم أو ما يتعلق بوقف إطلاق النار.

-حكومة نتنياهو التي كانت قد عقدت العزم على اجتياح رفح رأت أن موافقتها على اتفاق الهدنة المقترح من شأنه أن يمنعها من اجتياح رفح، ولذلك رفض نتنياهو الاتفاق، وفى اليوم التالي أعطى تعليماته لجيش الاحتلال باجتياح رفح.

