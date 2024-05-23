الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مصر تستطيع" يستضيف طلابا حصدوا 12 جائزة بالمسابقة الدولية للعلوم والهندسة

برنامج مصر تستطيع
برنامج "مصر تستطيع"

استضاف الإعلامي أحمد فايق، عدد من الطلاب المصريين الفائزين بـ12 جائزة بالمسابقة الدولية للعلوم والهندسة، التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع عبر قناة dmc.

وهذا الفريق المصري المكون من طلاب وشباب مصريين نجحوا في حصد 12 جائزة دولية في العلوم السلوكية والكيمياء والبرمجة في المعرض السنوي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف أحمد فايق عن أن 24 شابا وطالبا مصريا نجحوا في العودة بـ12 جائزة ورفعوا اسم مصر أمام الدول المتقدمة، منها 6 جوائز خاصة مقدمة من كبرى المؤسسات الدولية في مجال العلوم والهندسة، قال: “شبابنا نجحوا في الفوز على الصين والهند وألمانيا الذين يتم وصفوا بآلهة البرمجة في العالم”.

قناة dmc

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