الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزامنًا مع قرارات "العدل الدولية".. الاحتلال ينسف مربعًا كاملًا وسط رفح الفلسطينية

غارات جيش الاحتلال-
غارات جيش الاحتلال- أرشيفية

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعًا كاملًا في حي الشابورة، وسط رفح الفلسطينية، بأكثر من 10 غارات خلال دقيقة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

جلسة "العدل الدولية"

يأتي ذلك تزامنًا مع انعقاد جلسة لمحكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وطلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في القطاع.

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية، وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.

وقالت إنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر، مضيفة: "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

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