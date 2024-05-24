المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخين مضادين للسفن فى البحر الأحمر أمس

قالت القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن في البحر الأحمر، أمس، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقف العمليات العسكرية في رفح

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث تصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.