الطريقة الشبراوية تبدأ احتفالاتها بمولد القطب أبوالحسن الشاذلي (صور)

بدأت اليوم الجمعة، الطريقة الشبراوية، الخلوتية، احتفالها السنوي، بمولد القطب أبوالحسن الشاذلي، وذلك في حضور أتباعها ومريديها الذين حضروا منذ الصباح الباكر إلي المقر العام للطريقة بصلاح سالم، وذلك من أجل الإحتفاء بهذه المناسبة الصوفية التي تنظم بمناسبة مولد قطب الأقطاب الإمام أبو الحسن الشاذلي أحد أقطاب التصوف الاسلامي الكبار في العالم الإسلامي.

تفاصيل الاحتفال

ونظمت الطريقة الشبراوية، حضرة صوفية مجمعة، لأتباع الطريقة، حيث تم ترديد عدد من القصائد الصوفية التي ألهبت حماسة المريدين، مثل "المدد يارسول الله، وداوي حالي يا ابا الزهراء"، وتعتمد الشبراوية في قصائدها علي الذكر الجهري وليس الخفي بأصوات مرتفعة.

"الشبراوية" تنظم احتفال صوفي بمناسبة مولد القطب الشاذلي

وكانت الطريقة الشبراوية قد أعلنت في وقت سابق، تنظيم إحتفال صوفى كبير اليوم الجمعة، بمشاركة أتباعها ومريديها بمناسبة مولد القطب الصوفى أبوالحسن الشاذلى، بحضور عدد من نواب ومقدمى الطريقة الشبراوية، وإعتادت الطريقة على تنظيم مثل هذا الإحتفال بشكل سنوى.

وقال الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، إن ذكرى الاحتفال بمولد القطب أبوالحسن الشاذلى، ذكرى غالية على جميع الصوفية، لذلك لزاما ًعلينا تنظيم احتفال دينى يليق بهذا القطب الصوفى الكبير الذى نشر المحبة والوسطية والإعتدال فى جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وتابع "الشبراوي"، أن مولد القطب أبو الحسن الشاذلي، له قدسية خاصة عند أهل التصوف، لما فيه من تجليات وروحانيات، تحدث للمريد فتجعله فى حالة من المحبة والزهد والخشوع للمولى سبحانه وتعالى، لذلك فإن هذا الإحتفال به قدسية خاصة.

صوفية مصر تحتفل بمولد القطب الشاذلي

واحتفلت الطرق الصوفية فى مصر، مؤخرًا بمولد القطب الصوفى الأكبر، الإمام أبوالحسن الشاذلى، حول ضريحه، بمنطقة حميثرة بالبحر الأحمر، حيث تعد هذه أول احتفالية خاصة بمولد القطب أبوالحسن الشاذلى وفق التوقيت الجديد، الذى أقره المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى مصر، حيث كانت الطرق الصوفية تحتفل سابقًا بذكرى مولده يوم وقفة عرفات، الأمر الذى كان يثير حالة من الجدل فى الأوساط الدينية، لذلك تم تغيير الموعد ليصبح فى العشر أيام الأخيرة من شهر شوال كل عام.

الطرق الصوفية: القطب الشاذلى نسبه ينتهى إلى "الإمام الحسن بن على"

وقالت المشيخة العامة للطرق الصوفية فى التعريف بالقطب أبوالحسن الشاذلى، إن نسبه ينتهي إلى الإمام "الحسن بن علي"، وقد ولد عام 593 ه بقرية (غمارة) المغربية القريبة من مدينة (سبتة)، وتلقى علومه الإبتدائية على شيوخها، ثم تاقت نفسه وهو صبيٌّ يدرس إلى سلوك طريق القوم فاتجه إلى أبي عبد الله بن أبي الحسن بن حرازم، وتلقى منه مبادىء الطريق الصحيح بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد رحل إلى تونس، وتلقى على شيوخها جميع العلوم الدينية، وتفوق فيها حتى كانت له الرياسة على رجالها.

وكان الشيخ يطلب (القطب) بالعراق فأخبره أبو الفتح أن القطب في بلاده ؛ فرجع الشيخ إلى المغرب وبحث حتى اجتمع بالقطب سيدي الشيخ (أبي محمد عبدالسلام بن مشيش) الشريف الحسيني بتطوان، ثم ارتحل إلى شمال إفريقية، وسكن بها بلدًا تسمى (شاذلة) بتونس وإليها ينسب، ثم رحل إلى الإسكندرية وأقام بها وقد توفي الشيخ الشاذلي وهو في طريقه إلى الحجاز بصحراء (حُمَيْثَرَة عيذاب) بين الصعيد والقصير عام (656 هـ) ومسجده وضريحه معروف يُزار من طريق قنا وأسوان.