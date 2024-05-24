الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دبلوماسى سابق: إسرائيل تمهد للسيطرة الأمنية الدائمة على قطاع غزة

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن  إسرائيل مستمرة في هذه الحرب التي لا تريد أن تضع نهاية لها، إلى أجل غير مسمى، لافتًا إلى أن قرار وقف الحرب في يد نتنياهو ومجلس الحرب.

وأضاف هريدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة dmc، أن خطط وأهداف هذه الحرب وإن كانت قد أعلنت فهي ترمي إلى تحرير الرهائن والقضاء على حماس قضاءً تامًا بحسب التعبير الذي استخدم من قبل القيادات الإسرائيلية، لكن أهدافها تتطور، فلم يعد الحديث الآن فقط هو إطلاق سراح الرهائن أو القضاء على حماس، وإنما التمهيد لسيطرة أمنية إسرائيلية دائمة على قطاع غزة، وتحديدًا على كافة المعابر التي تربط القطاع لتصبح إسرائيل هي المهيمنة عليه هيمنة شبه مطلقة. 

إسرائيل الحرب على غزة القضية الفلسطينية نتنياهو برنامج اليوم

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