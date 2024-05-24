أستاذ علوم سياسية: ما يواجهه نتنياهو هذه الأيام من هجوم متعدد الأقطاب غير مسبوق

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الحديث اليوم في محكمة العدل الدولية اقتصر على الأوضاع العسكرية الصهيونية في رفح وحدها دون الحديث عن قطاع غزة، وذلك لأن الولايات المتحدة الامريكية كانت لا تريد أن يتم اجتياح رفح، وبالتالي من الممكن ألا تستخدم أمريكا حق الفيتو في جلسة مجلس الأمن المقبل.

الممارسات الصهيونية في المنطقة

وأكدت الدكتورة نيفين مسعد، خلال لقائها ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن هناك الكثير من الشعوب الدولية الآن التي أصبحت ترفض الممارسات الصهيوني في قطاع غزة بصورة علنية.

الهجوم الشعبي على نتنياهو

وأضافت في حديثها، أن الكيان الصهيوني أصبح في مأزق شديد، حيث أصبح هناك هجوم شعبي على حكومة نتنياهو من داخل إسرائيل وخارجها، وبالتالي ما يواجهه نتنياهو هذه الأيام من هجوم متعدد الأقطاب أمر غير مسبوق له.