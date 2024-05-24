الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل العيد.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

مرتبات
مرتبات

يتساءل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024  وكيفية الحصول عليها من ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

وزادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على محركات بحث جوجل عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بعد تبكيرها.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو  2024

يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بعد تبكيرها.

تبكير مواعيد مرتبات صرف يونيو بمناسبة عيد الأضحى

قامت وزارة المالية بتبكير مواعيد مرتبات يونيو 2024 للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى، بحيث يبدأ الصرف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو  2024

حددت وزارة المالية الايام  من 9 إلى 13 يونيو 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024


موعد عيد الأضحى 2024 في مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد وقفة عرفات 2024، والتي من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق 15يونيو 2024.

يبدأ  شهر ذو الحجـة 1445هـ فلكيًا في مصر توافق يوم الإثنين 7 يونيو 2024 م في حين ان موعد وقفة عرفات 2024، 9 من ذي الحجة 1445هـ فلكيًا في مصر توافق يوم السبت 15 يونيو 2024 وموعد عيد الأضحى 2024، 10 من ذي الحجة 1445 هـ فلكيًا في مصر يوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024 وتستمر لمدة 4 أيام حتى الخميس 20 يونيو في حين تستمر الإجازة إلى يوم 23 يوليو بعد إجازة عيد الأضحى والإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت لتصبح العودة من الإجازة وبداية العمل يوم الأحد 23 يونيو.

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