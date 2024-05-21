الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024

مرتبات
مرتبات

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024 أصبح محور اهتمام العديد من الموظفين في القطاع الحكومي والقطاعات الأخرى، إذ تصدرت استفساراتهم محركات البحث في الساعات الأخيرة، ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة المالية، فإن موعد وجدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024 سيكون يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، مع صرف المتأخرات في الأيام (8 - 9 - 12) من نفس الشهر، كما وتم الإعلان أيضا عبر صفحة الوزارة عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين في القطاع الحكومي.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024 

وتستمر عملية الصرف على مدار خمسة أيام موزعة على النحو التالي:

  • الخميس 23 مايو 2024: بداية صرف المرتبات.
  • الجمعة 24 مايو 2024: اليوم الثاني لصرف المرتبات.
  • السبت 25 مايو 2024: اليوم الثالث لصرف المرتبات.
  • الأحد 26 مايو 2024: اليوم الرابع لصرف المرتبات.
  • الإثنين 27 مايو 2024: اليوم الخامس والأخير لصرف المرتبات.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بعد تبكيرها

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024 

قم بالدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية .  

بمجرد الدخول، انقر على أيقونة "صاحب معاش"، ثم اختر أيقونة "الخدمات التأمينية".

قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

قم بإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة على الموقع، ثم انقر على أيقونة "استعلام".

في النهاية، ستظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.


الزيادات بحسب الشرائح والدرجات الوظيفية 

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن جدول زيادة المعاشات لعام 2024، حيث جاءت الزيادات على النحو التالي:

زيادة الشريحة الأولى من 1300 إلى 1495 جنيه.
زيادة الشريحة الثانية من 1500 إلى 1725 جنيه.
زيادة الشريحة الثالثة من 1600 إلى 1840 جنيه.
زيادة الشريحة الرابعة من 2000 إلى 2300 جنيه.
زيادة الشريحة الخامسة من 2300 إلى 2645 جنيه.
زيادة الشريحة السادسة من 2600 إلى 2990 جنيه.
زيادة الشريحة السابعة من 2900 إلى 3335 جنيه.
زيادة الشريحة الثامنة من 3000 إلى 3680 جنيه.
زيادة الشريحة التاسعة من 3500 إلى 4025 جنيه.
زيادة الشريحة العاشرة من 3800 إلى 4370 جنيه.
زيادة الشريحة الحادية عشرة من 4100 إلى 4715 جنيه.
زيادة الشريحة الثانية عشرة من 4400 إلى 5060 جنيه.
زيادة الشريحة الثالثة عشرة من 4700 إلى 5405 جنيه.
زيادة الشريحة الرابعة عشرة من 10080 إلى 11592 جنيه.

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