حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، والتي تم تبكيرها هذا الشهر مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وكذلك اقتراب نهاية السنة المالية الحالية، على أن تبدأ الجديدة في الأول من يوليو، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

تم تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين في الدولة المصرية بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024 وعيد الأضحى المبارك، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، وتستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024.

ويتم صرف مستحقات العاملين في الدولة من خلال ويمكن للموظفين استلام رواتبهم من خلال الحسابات البنكية، والصرف الآلي.

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونية 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، آخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد عيد الأضحى 2024

وفق البحوث الفلكية فإن موعد عيد الاضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، ووتكون وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وتستمر أيام عيد الأضحى المبارك أربعة أيام، من يوم الأحد 16 يونيو إلى يوم الأربعاء 19 يونيو 2024.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ كما يلي وقفة عرفات: يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 م، وعيد الأضحى المبارك: يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 م.

ولكن يتم تحديد موعد عيد الاضحى شرعيًا بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة، ويكون عيد الاضحى المبارك في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو يوم موحد لجميع المسلمين، حتى يكون يوم الوقوف بعرفة موحد لجميع المسلمين.