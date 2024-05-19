الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، والتي تم تبكيرها هذا الشهر مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وكذلك اقتراب نهاية السنة المالية الحالية، على أن تبدأ الجديدة في الأول من يوليو، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024. 

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

تم تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين في الدولة المصرية بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024 وعيد الأضحى المبارك، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، وتستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024.

ويتم صرف مستحقات العاملين في الدولة من خلال ويمكن للموظفين استلام رواتبهم من خلال الحسابات البنكية، والصرف الآلي.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 لموظفي الحكومة

الخميس الجاي.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

 

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونية 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، آخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد عيد الأضحى 2024

وفق البحوث الفلكية فإن موعد عيد الاضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، ووتكون وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وتستمر أيام عيد الأضحى المبارك أربعة أيام، من يوم الأحد 16 يونيو إلى يوم الأربعاء 19 يونيو 2024.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ كما يلي وقفة عرفات: يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 م، وعيد الأضحى المبارك: يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 م.

ولكن يتم تحديد موعد عيد الاضحى شرعيًا بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة، ويكون عيد الاضحى المبارك في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو يوم موحد لجميع المسلمين، حتى يكون يوم الوقوف بعرفة موحد لجميع المسلمين. 

txt

أكثر من أسبوع.. إجازة عيد الأضحى 2024

txt

موعد عيد الأضحى وعدد أيام الإجازة به

صرف مرتبات شهر يونيو صرف مرتبات وزارة المالية عيد الأضحى موعد وقفة عرفات الوقوف بعرفة

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مسئول إيرانى: حياة الرئيس ووزير الخارجية فى خطر عقب حادث المروحية

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

من هم مرافقو الرئيس الإيرانى على المروحية التى هبطت اضطراريا فى غابات "ورزقان"؟

مخرجة تتهم عامل إنتاج بتصويرها ونشرها على منصات التواصل

الدليل الشامل للمستثمرين.. كيف تدخل سوق التعدين في مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا