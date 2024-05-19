الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 لموظفي الحكومة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

ينتظر معظم العاملين في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 حيث من المقرر أن يبدأ صرف المرتبات لجميع الموظفين والعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية بعد أن قررت وزارة المالية تقديم موعد مرتبات مايو 2024، حيث كان من المعتاد صرفها في يوم 26 من كل شهر، ولكن تم تقديمها هذا الشهر يأتي هذا القرار في إطار جهود القطاع الحكومي لمراجعة حساباته مع اقتراب نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو، وبداية السنة المالية الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 

وعن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 فمن المفترض أن تتم  يوم الخميس المقبل، الموافق 23 مايو الحالي، ومن المتوقع استمرار موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الاثنين 27 مايو الجاري وتتضمن عملية صرف مرتبات مايو 2024 وجميع الحوافز والمكافآت والبدلات وجميع المتغيرات الأخرى وفقًا للجدول التالي:

  1. اليوم الأول لصرف مرتبات مايو: الخميس 23 مايو 2024.
  2. اليوم الثاني لصرف مرتبات مايو: الجمعة 24 مايو 2024.
  3. اليوم الثالث لصرف مرتبات مايو: السبت 25 مايو 2024.
  4. اليوم الرابع لصرف مرتبات مايو: الأحد 26 مايو 2024.
  5. اليوم الخامس لصرف مرتبات مايو: الاثنين 27 مايو 2024.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو ويونيو 2024

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بالزيادة الأخيرة للحد الأدنى للأجور

منافذ صرف مرتبات مايو 2024 

وللحصول على مرتبات شهر مايو 2024  يمكن ذلك من خلال عدة منافذ، بما في ذلك البنوك، ومكاتب البريد، ومنافذ الصرف الآلي، حيث تتوفر شبكة واسعة من منافذ الصرف الآلي في جميع أنحاء مصر، وتقدمها معظم البنوك الحكومية والخاصة، مما يتيح للموظفين سحب رواتبهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن صرف المرتبات من خلال بطاقات الصرف الإلكتروني التي تصدرها بعض الجهات الحكومية لموظفيها، يستطيع الموظفون استخدام هذه البطاقات لسحب رواتبهم من أجهزة الصراف الآلي أو للدفع في المتاجر.

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مواعيد صرف مرتبات شهر مايو و يونيو 2024

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الخميس الجاي.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

جدول مرتبات مايو 2024

  • الدرجة الوظيفية الممتازة: 12200 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية العالية: 10200 جنيه.
  • المدير العام: 9200 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الأولى: 8200 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الثانية: 8000 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الثالثة: 7500 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الرابعة: 7000 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الخامسة: 6500 جنيه.

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موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

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