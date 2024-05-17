الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو و يونيو 2024

مواعيد صرف المرتبات
مواعيد صرف المرتبات - أرشيفية

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو و يونيو 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال استخدام محرك البحث جوجل فى الساعات الماضية .

 

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو و يونيو 2024

 

أولا ..مرتبات مايو 

كانت وزارة المالية أعلنت  في بيان لها نشر مؤخرًا على موقعها الغلكترونى ،  أن موعد صرف مرتبات مايو 2024، سيكون الخميس الموافق 23 مايو 2024، بينما يتم صرف المتأخرات أيام (8 -9- 12) من مايو

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جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024 :

 

اليوم الأول لـ مرتبات مايو:

( الخميس 23 مايو 2024)

اليوم الثاني لـ صرف المرتبات لشهر مايو:

( الجمعة 24 مايو 2024)

اليوم الثالث لـ لصرف المرتبات:

( السبت 25 مايو 2024)

اليوم الرابع لـ صرف مرتبات مايو:

( الأحد الموافق 26 مايو 2024)

اليوم الخامس لـ صرف مرتبات مايو:

 2024( الاثنين 27 مايو 2024)

 

بينما يتم صرف المتأخرات حسب بيان وزارة المالية يوم 8 و9 و12 مايو .

 

 

 

مرتبات يونيو 2024

نشرت وزارة  المالية عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك موعد صرف مرتبات شهر يونيو ،مشيرة إلى  تبكير صرف مرتبات يونيو للموظفين والعاملين بالدولة، على أن تبدأ من 9 إلى 13 يونيو 2024 بمناسبة إغلاق السنة المالية لعام 2023-2024 واقتراب موعد عيد الأضحى 2024

 

كما اوضحت  الوزارة خلال منشورها سابق الذكر إلى أن صرف المتآخرات عن شهر يونيو يكون خلال أيام 8 و9 و12 مايو 2024 حيث يتم  صرف المتأخرات، تشمل الحوافز والمكافآت والبدلات وجميع المتغيرات

أماكن صرف مرتبات شهر مايو ويونيو 

ويمكن للعاملين بالدولة والموظفين صرف مرتبات شهر مايو 2024  من خلال البنوك،  أو مكاتب البريد، أو منافذ الصرف الآلي، حيث توفر معظم البنوك الحكومية والخاصة شبكة واسعة من منافذ الصرف الآلي في جميع أنحاء مصر، حيث يمكن للموظفين سحب رواتبهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية

 

كما يمكن صرف المرتبات من خلال بطاقات الصرف الإلكتروني، حيث تصدر بعض الجهات الحكومية بطاقات صرف إلكتروني لموظفيها، ويمكنهم استخدام هذه البطاقات لسحب رواتبهم من أجهزة الصراف الآلي أو الدفع بها في المتاجر

 

مواعيد صرف مرتبات مايو يونيو مغربية

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