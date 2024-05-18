السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس غدا في مصر وإلى نهاية الأسبوع "استمرار الموجة الحارة"

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا في مصر وحتى نهاية الأسبوع حيث تواصل الأجواء الحارة على معظم مناطق مصر، ويظل التساؤل حول حالة الطقس وموعد استمرار ارتفاع درجات الحرارة عبر محركات البحث لمعرفة مزيد من التفاصيل حول ذلك.

حالة الطقس اليوم السبت

وشهدت حالة الطقس اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء كما استمرت اضطراب حركة الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر كما بلغت درجة الحرارة في القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء شديدة الحرارة ويتطلب توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب التعرض لضربات الشمس.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة البحرية، فقد شهدت مناطق خليج السويس والبحر الأحمر اضطرابًا في حركتها، حيث وصل ارتفاع الموج إلى مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار تحذيرات للملاحين والصيادين بتوخي الحذر وتجنب المخاطر البحرية.

درجات الحرارة العظمى في بعض المدن اليوم

الإسكندرية: 32 درجة مئوية
الإسماعيلية: 36 درجة مئوية
السويس: 38 درجة مئوية
شرم الشيخ: 40 درجة مئوية

حالة الطقس غدا في مصر

وتوقعت الأرصاد حالة الطقس غدا فمن المتوقع أن تشهد مناطق مختلفة من مصر استمرار الموجة الحارة خلال الأيام القادمة، ووفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء بدء من يوم  الأحد 19 مايو الجاري إلى الجمعة 24 من الشهر ذاته، حيث يتوقع أن تكون الحرارة مرتفعة على السواحل الشمالية الشرقية ومعتدلة ليلًا في معظم المناطق.


اقرأ أيضا:

 توقعات حالة الطقس اليوم السبت 18 مايو وغدًا الأحد في مصر

أصعب 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من موجة الحر الشديد

حركة الرياح والملاحة البحرية 

كما تتوقع الهيئة نشاط رياح على مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية وأشارت الهيئة إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، نتيجةً لسرعة الرياح التي قد تتراوح بين 40 و60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار.

يهمك أيضا:

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

إعلام إسرائيلى: جانتس لن يستقيل وإنما سيوجه رسالة مُفصلة لنتنياهو

حالة الطقس حالة الطقس غدا في مصر الطقس حركة الرياح الأرصاد حالة الطقس اليوم السبت درجات الحرارة

مواد متعلقة

توقعات حالة الطقس اليوم السبت 18 مايو وغدًا الأحد في مصر

أصعب 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من موجة الحر الشديد

الأكثر قراءة

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

بينهم جورى بكر.. حالات طلاق بالوسط الفنى تصدرت الترند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم