حالة الطقس غدا في مصر وإلى نهاية الأسبوع "استمرار الموجة الحارة"

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا في مصر وحتى نهاية الأسبوع حيث تواصل الأجواء الحارة على معظم مناطق مصر، ويظل التساؤل حول حالة الطقس وموعد استمرار ارتفاع درجات الحرارة عبر محركات البحث لمعرفة مزيد من التفاصيل حول ذلك.

حالة الطقس اليوم السبت

وشهدت حالة الطقس اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء كما استمرت اضطراب حركة الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر كما بلغت درجة الحرارة في القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء شديدة الحرارة ويتطلب توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب التعرض لضربات الشمس.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة البحرية، فقد شهدت مناطق خليج السويس والبحر الأحمر اضطرابًا في حركتها، حيث وصل ارتفاع الموج إلى مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار تحذيرات للملاحين والصيادين بتوخي الحذر وتجنب المخاطر البحرية.

درجات الحرارة العظمى في بعض المدن اليوم

الإسكندرية: 32 درجة مئوية

الإسماعيلية: 36 درجة مئوية

السويس: 38 درجة مئوية

شرم الشيخ: 40 درجة مئوية

حالة الطقس غدا في مصر

وتوقعت الأرصاد حالة الطقس غدا فمن المتوقع أن تشهد مناطق مختلفة من مصر استمرار الموجة الحارة خلال الأيام القادمة، ووفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء بدء من يوم الأحد 19 مايو الجاري إلى الجمعة 24 من الشهر ذاته، حيث يتوقع أن تكون الحرارة مرتفعة على السواحل الشمالية الشرقية ومعتدلة ليلًا في معظم المناطق.



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حركة الرياح والملاحة البحرية

كما تتوقع الهيئة نشاط رياح على مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية وأشارت الهيئة إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، نتيجةً لسرعة الرياح التي قد تتراوح بين 40 و60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار.

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