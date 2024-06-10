أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 10-6-2024

حرص عشاق ومحبين الدواجن على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 10-6-2024 عبر جوجل، حيث استقرار الكثير الذي شهدته أسعار الدواجن اليوم بالأسواق، وبورصة الدواجن، وذلك علمًا بأنّ الأسعار ستختلف في داخل البورصة وأسعار المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 10-6-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 10-6-2024، وسعر كرتونة البيض، وفقًا للأسعار المعلنة ببورصة الدواجن، التي ستشمل سعر المزرعة، وكذا سعر المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء، اليوم الإثنين، نحو مبلغ 92 جنيهًا، بعدما وصلت 93 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 102 جنيه بدلًا من 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 125 جنيهًا بدلًا من 129 جنيهًا للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 132 و138 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الإثنين

وسجلت أسعار الفراخ الساسو، تسليم أرض المزرعة 113 جنيهًا في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين

وصل سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم الإثنين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين مبلغ 26 و29 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت أبيض قطعان الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين قيمة 24 و24.5 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي سيبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين سعر 6 و6.75 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات اليوم الإثنين

بلغت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 85 جنيهًا في المزرعة.

أسعار البيض اليوم

سجل متوسط سعر البيضة الواحدة اليوم الإثنين 5 جنيهات.

بلغ سعر كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): قيمة 147.06 جنيه، بزيادة 9.14 جنيه، كرتونة البيض البلدي: مبلغ 149.32 جنيه، وتكون بزيادة 3.42 جنيه.