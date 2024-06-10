الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 10-6-2024

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

حرص عشاق ومحبين الدواجن على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 10-6-2024 عبر جوجل، حيث استقرار الكثير الذي شهدته أسعار الدواجن اليوم بالأسواق، وبورصة الدواجن، وذلك علمًا بأنّ الأسعار ستختلف في داخل البورصة وأسعار المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 10-6-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 10-6-2024، وسعر كرتونة البيض، وفقًا للأسعار المعلنة ببورصة الدواجن، التي ستشمل سعر المزرعة، وكذا سعر المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء، اليوم الإثنين، نحو مبلغ 92 جنيهًا، بعدما وصلت 93 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 102 جنيه بدلًا من 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 125 جنيهًا بدلًا من 129 جنيهًا للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 132 و138 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الإثنين

وسجلت أسعار الفراخ الساسو، تسليم أرض المزرعة 113 جنيهًا في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 

وصل سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم الإثنين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين مبلغ 26 و29 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت أبيض قطعان الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين قيمة 24 و24.5 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي سيبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين سعر 6 و6.75 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات اليوم الإثنين

بلغت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 85 جنيهًا في المزرعة.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 9 يونيو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الدواجن اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية

أسعار البيض اليوم

سجل متوسط سعر البيضة الواحدة اليوم الإثنين 5 جنيهات.
بلغ سعر كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): قيمة 147.06 جنيه، بزيادة 9.14 جنيه، كرتونة البيض البلدي: مبلغ 149.32 جنيه، وتكون بزيادة 3.42 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الفراخ البيضاء الفراخ الدواجن بورصة الدواجن أسعار الفراخ سعر كيلو الفراخ سعر كيلو الفراخ الساسو اسعار الفراخ البيضاء اليوم الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

مواد متعلقة

"اتحاد المنتجين" يكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء وطبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين

الأكثر قراءة

عاجل.. تفوق ساحق لحزب الحرية المتشدد فى انتخابات البرلمان الأوروبى بالنمسا

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

حبس المتهمين باغتصاب فتاة بمصر القديمة 15 يوما

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

مدرسة المعلمة "أمانى المنجوجى" لطلاب الثانوية: هاتوا مراوحكم معاكم فى اللجنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا