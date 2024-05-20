الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 2024 ولقاءات الأهلي والزمالك المقبلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والدوريات الأوروبية من الأمور التي تهم جمهور ومحبي وعشاق كرة القدم ويبحثون عنها بشكل يومي عبر محركات البحث، وتشهد مواعيد مباريات اليوم قائمة بلقاءات مباراة الجولة ال 24 من الدوري المصري الممتاز. أما معظم الدوريات الأوروبية فقد تم حسمها بالفعل.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 2024

وتنطلق سلسلة من اللقاءات الهامة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز على هذا النحو:

المصري ضد إنبي

تقام المباراة الأولى بين فريقي المصري وإنبي في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الانتصار وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

زد ضد الاتحاد السكندري

تقام مباراة زد إف سي ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ستاد القاهرة الدولي.

المقاولون العرب ضد فاركو

بينما يقام لقاء المقاولون العرب ضد فاركو في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد المقاولون العرب.
ويترقب الكثير أداء فرق الدوري ونتائج المباريات في مسار البطولة.

تشكيل مباراة المصري وإنبي في الأسبوع 24 لدوري نايل

دورى نايل.. المصرى يواجه إنبى فى مباراة الجريحين

موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بالقاهرة

دورى نايل.. زد إف سى يواجه الاتحاد السكندر فى مباراة الصعود للمركز الثانى

مواعيد مباريات الاهلي القادمة

ويخوض النادي الأهلي مباراته القادمة يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير متوقع.

ويدخل الأهلي المباراة بتركيز عال وعزيمة قوية، لتحقيق الفوز وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانثة عشر في تاريخه، بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

وتقام مباراة الزمالك القادمة أما فيوتشر يوم الخميس القادم، الموافق 23 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسم 2023/24.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

واسدل الستار بشكل نهائي على الموسم الحالي في الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج بعد ان خاضت الفرق الانجليزيه مباريات الجوله الاخيره امس ليحسم فريق مانشستر سيتي لقب البطوله لصالحه بعد فوزه على نظيره وست هام بثلاثه اهداف مقابل هدف ووصوله الى النقطه 91 بفارق نقطتين عن الوصيف فريق ارسنال وجاءت النتائج على هذا النحو.

آرسنال 2: 1 إيفرتون
برينتفورد 2: 4 نيوكاسل يونايتد
برايتون 0: 2 مانشستر يونايتد
بيرنلي 1: 2 نوتينغهام فورست
تشيلسي 2: 1 بورنموث
كريستال بالاس 5: 0 أستون فيلا
ليفربول 2: 0 وولفرهامبتون
لوتون تاون 2: 4 فولهام
مانشستر سيتي 3: 1 وست هام 
شيفيلد يونايتد 0: 3 توتنهام 

مواعيد مباريات مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الدورى المصرى المصري ضد إنبي الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

البنك الأهلى يسحق المصرى البورسعيدى بخماسية فى الدورى

الأكثر قراءة

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)