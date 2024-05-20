مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 2024 ولقاءات الأهلي والزمالك المقبلة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والدوريات الأوروبية من الأمور التي تهم جمهور ومحبي وعشاق كرة القدم ويبحثون عنها بشكل يومي عبر محركات البحث، وتشهد مواعيد مباريات اليوم قائمة بلقاءات مباراة الجولة ال 24 من الدوري المصري الممتاز. أما معظم الدوريات الأوروبية فقد تم حسمها بالفعل.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 2024

وتنطلق سلسلة من اللقاءات الهامة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز على هذا النحو:

المصري ضد إنبي

تقام المباراة الأولى بين فريقي المصري وإنبي في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الانتصار وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

زد ضد الاتحاد السكندري

تقام مباراة زد إف سي ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ستاد القاهرة الدولي.

المقاولون العرب ضد فاركو

بينما يقام لقاء المقاولون العرب ضد فاركو في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد المقاولون العرب.

ويترقب الكثير أداء فرق الدوري ونتائج المباريات في مسار البطولة.

مواعيد مباريات الاهلي القادمة

ويخوض النادي الأهلي مباراته القادمة يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير متوقع.

ويدخل الأهلي المباراة بتركيز عال وعزيمة قوية، لتحقيق الفوز وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانثة عشر في تاريخه، بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

وتقام مباراة الزمالك القادمة أما فيوتشر يوم الخميس القادم، الموافق 23 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسم 2023/24.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

واسدل الستار بشكل نهائي على الموسم الحالي في الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج بعد ان خاضت الفرق الانجليزيه مباريات الجوله الاخيره امس ليحسم فريق مانشستر سيتي لقب البطوله لصالحه بعد فوزه على نظيره وست هام بثلاثه اهداف مقابل هدف ووصوله الى النقطه 91 بفارق نقطتين عن الوصيف فريق ارسنال وجاءت النتائج على هذا النحو.

آرسنال 2: 1 إيفرتون

برينتفورد 2: 4 نيوكاسل يونايتد

برايتون 0: 2 مانشستر يونايتد

بيرنلي 1: 2 نوتينغهام فورست

تشيلسي 2: 1 بورنموث

كريستال بالاس 5: 0 أستون فيلا

ليفربول 2: 0 وولفرهامبتون

لوتون تاون 2: 4 فولهام

مانشستر سيتي 3: 1 وست هام

شيفيلد يونايتد 0: 3 توتنهام