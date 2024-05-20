الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس في مصر وموعد انخفاض درجات الحرارة وانتهاء الموجة الحارة

ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في مصر حيث شهد طقس القاهرة اليوم، الإثنين 20 مايو الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث وصلت العظمى إلى 41 درجة مئوية، لذا ناشدت الأرصاد المواطنين بضرورة الالتزام بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وضرورة شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وتشير توقعات حالة الطقس للفترة من يوم الثلاثاء 21 مايو إلى الأحد 26 مايو إلى استمرار الموجة الحارة التي تضرب معظم مناطق البلاد، ومن المتوقع أن تشهد الأيام من الثلاثاء إلى الخميس 23 مايو درجات حرارة مرتفعة حيث يتوقع طقس شديد الحرارة نهارًا في معظم المناطق، وحارًا على السواحل الشمالية، بينما يتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة ليلًا على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة على باقى الأنحاء.

من جانب آخر، يُتوقع أن تشهد حالة الطقس في مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد نشاطًا في الرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق من جنوب سيناء.

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موعد انخفاض درجات الحرارة 

ومن المتوقع أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد نشاطًا في الرياح خلال يومي الأربعاء 22 مايو والخميس 23 من ذات الشهر مما قد يؤدي إلى وجود اثارة رملية في بعض المناطق.

وفي سياق متصل، يتوقع أن يشهد الشمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة 24 مايو، حيث من المتوقع أن تتراوح القيم بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

أما بالنسبة للفترة من الجمعة 24 مايو إلى الأحد 26 مايو، فمن المتوقع أن يشهد نشاطا في الرياح على أغلب مناطق البلاد، مع استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا.

نصائح للوقاية من ارتفاع الحرارة

وحذرت وزارة الصحة والسكان من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الظروف الجوية الحالية، حيث يمكن أن يسبب ذلك زيادة في الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها الضارة على الصحة ومع استمرار هذه الأجواء الحارة، فإن الأفراد مطالبون باتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل شرب السوائل بانتظام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة واستخدام واقيات الشمس، إضافةً إلى تغطية جلد مقاعد السيارة والتواجد في مكان به ظل خلال فترات الظهيرة، وارتداء ملابس خفيفة واستحمام بماء بارد أو دافئ.

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