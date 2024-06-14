الفسحة الأخيرة.. مفاجأة فى غرق صبى وفتاة بكورنيش المعادى (صور)

فجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة والجيزة مفاجأة صادمة في العثور على جثتي شاب وفتاة على كورنيش المعادي، حيث تبين أن المتوفيين من مدينة أبو النمرس وخرجا للتنزه مع جارتهما فلقيا مصرعهما غرقًا.

وعثرت أمس الأجهزة الأمنية على جثتين لـ صبي وفتاة تتراوح أعمارهما بين 14 و15 عامًا تقريبًا، بكورنيش النيل بالمعادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة.

ورد إلى الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثتين لطفلين ولد وفتاة، بكورنيش النيل أمام معدية طموه بالمعادي.



وسرعان ما توجهت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة؛ من أجل إجراء المعاينات والتحريات اللازمة، بالإضافة إلى نقل الجثتين إلى أقرب مستشفى.

وبعد الانتقال والفحص، تبين العثور على جثتين لصبي وفتاة تتراوح أعمارهما بين 14 و15 عاما تقريبا، بكورنيش النيل أمام معدية طموه بالمعادي، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات تلك الواقعة.

من خلال جمع التحريات بالتنسيق مع المباحث الجنائية بالجيزة تبين وجود بلاغ بمركز أبو النمرس عن تغيب صبي وفتاة منذ عدة ساعات وأظهرت كاميرات المراقبة آخر ظهور لهما رفقة جارتهما.

وكثفت قوات الأمن جهودها للبحث عن الطفلين، وكشف ملابسات اختفائهما، حيث استمعت لأقوال الجيران والأقارب، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيدة بعد العثور على جثة الطفلين محمد أيمن وآية رمضان يبلغان من العمر 14 عامًا من في مياه النيل بالمعادي.

و أفادت التحريات أن الطفلين خرجا للتنزه مع جارتهما على كورنيش المعادي وأثناء جلوس الفتاة على حافة الكورنيش بجوار معدية طموه سقطت في المياه وغرفها التيار السريع فقفز الصبي خلفها لانقاذها إلا أن المياه ابتلعته أيضًا ولقيت مصرعهما غرقًا.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.