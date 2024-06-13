الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل فرحه بأسبوع.. غرق صياد فى بحر إدكو بالبحيرة

الفقيد
الفقيد

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية المعدية التابعة لمركز إدكو شمالي غربي محافظة البحيرة، بعد وفاة الشاب مسعود جابر شيشكو، الذى حدد رابع أيام عيد الأضحي المبارك موعدًا لحفل زفافه، وتوفى غرقًا في أثناء عمله على مركب الصيد في مياه البحر بقرية المعدية، حيث اختل توازنه وسقط في مياه البحر، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد بمصرع شاب غرقًا أثناء عمله على مركب صيد، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة. 

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري ومراكب الصيد للبحث على الجثمان، وتمكنت من انتشال الجثمان من مياه بحر إدكو، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

ونعى عدد كبير من أهالي قرية المعدية ومركز إدكو الشاب الفقيد، عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، مؤكدين بأنه كان من خيرة شباب القرية، وتوجه للعمل على مركب الصيد مساء أمس الأربعاء، لكنه سقط من المركب في مياه البحر.

وأضافوا بأنه كان يجهز لحفل زفافه يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 يونيو الجاري، رابع أيام عيد الأضحي المبارك، لكن فرحه سيكون في الجنة باعتباره توفي أثناء عمله، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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