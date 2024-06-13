الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرق أم قتل.. غموض يحيط بالعثور على جثتى شاب وفتاة على كورنيش المعادى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تجري النيابة العامة بجنوب القاهرة تحقيقات موسعة في العثور على جثتي شاب وفتاة على كورنيش النيل بالمعادي حيث يحيط الغموض بالواقعة بعد تضارب الأقوال حول تعرضهما للغرق أو القتل. 

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين وتحديد أسباب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثتين لـ شاب وفتاة تتراوح أعمارهما بين 14 و15 عاما تقريبا، بكورنيش النيل بالمعادي، وتبين وجود آثار ضرب، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة.

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وورد إلى الأجهزة الأمنية بلاغ بالعثور على جثتين لـ شاب وفتاة، بكورنيش النيل أمام معدية طموه بالمعادي. 

وسرعان ما توجهت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة؛ من أجل إجراء المعاينات والتحريات اللازمة، بالإضافة إلى نقل الجثتين إلى أقرب مستشفى.

وبعد الانتقال والفحص، تبين العثور على جثتين لشاب وفتاة تتراوح أعمارهما بين 14 و15 عاما تقريبا، بكورنيش النيل أمام معدية طموه بالمعادي، كما تبين وجود آثار ضرب، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات تلك الواقعة

النيابة العامة جثتي شاب وفتاة كورنيش النيل الطب الشرعي

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