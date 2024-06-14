الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. "سفن روسية في كوبا وميناء صيني ببيرو".. أمريكا الجنوبية تثير مخاوف واشنطن

سفن روسية
سفن روسية

باتت دول أمريكا الجنوبية تثير مخاوف لدى الولايات المتحدة، بعدما وصلت 4 سفن تابعة للبحرية الروسية، بينها غواصة تعمل بالطاقة النووية، إلى كوبا، حيث سترسو لمدة 5 أيام، فيما بدأت الصين تشييد ميناء ضخم في بيرو، ما جعل واشنطن ترى تلك التحركات تهديدًا لنفوذها في منطقة غنية بالموارد تعتبرها منذ فترة طويلة "حديقتها الخلفية".

وكانت ناقلة النفط "باشين" وزورق القَطر "نيكولاي تشيكر" ويحمل العلم الروسي، أول من دخل ميناء هافانا حوالى الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت جرينتش)، أمس الخميس، وتبعتهما بعد ذلك بوقت قصير الفرقاطة "ألأدميرال جورشكوف".

ويتوقع أن تصل أيضًا سفينة دورية تابعة للبحرية الملكية الكندية HMCS Margaret Brooke، إلى هافانا، الجمعة، في إطار إحياء الذكرى الـ 80 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لوزارة الخارجية الكوبية.

وقالت وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية في بيان، الأسبوع الماضي: "لا تحمل أي من السفن أسلحة نووية، لذا فإن توقفها في بلادنا لا يمثل تهديدًا للمنطقة".

وأوضحت أنها زيارة "تحترم بشكل صارم القواعد الدولية التي تلتزم بها كوبا وتستجيب لعلاقات الصداقة التاريخية بين هافانا وموسكو".

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