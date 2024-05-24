الجارديان: الاتحاد الاوروبي يدرس لعب دور المراقب بمعبر رفح بعد انتهاء الحرب

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية لعب دور المراقب في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بعد انتهاء الحرب، بحسب مسؤولين.

ونقلت “فرانس برس” عن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي قوله: “تلقينا مساعي من أطراف مختلفة بما في ذلك إسرائيل حول دراسة إمكانية إعادة بعثة الاتحاد الأوروبي التي تم تعليقها بعد سيطرة حماس على غزة.

وأضاف المسؤول، أنه من الواضح أن هذا لن يكون في الظروف الحالية، وليس في ظروف الحرب نحن نتحدث عن المستقبل.

قرار محكمة العدل الدولية

وفي سياق متصل، قالت جنوب أفريقيا إن الأمر الذي أصدرته المحكمة الدولية يعد رائدا".

وقالت إدارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا: “هذا الأمر ملزم وعلى إسرائيل الالتزام به”.

وأضافت جنوب أفريقيا، أنها ستتواصل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أمر محكمة العدل الدولية يوم الجمعة.

ورحب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، بأمر محكمة العدل الدولية بأن توقف إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب غزة، لكنه قال إنه لا يزال يشعر بالقلق من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم ينجح في الحد من المعاناة الإنسانية في غزة.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي الاختيار بين احترام دعم الاتحاد للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.

وأضاف: «ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، وماذا سيكون موقفنا. سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية لسيادة القانون أو دعمنا لإسرائيل”، وجاء ذلك خلال حدث في فلورنسا بعد حكم محكمة العدل الدولية.