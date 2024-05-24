الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبول انضمام 4 دول لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدولية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

علقت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، على أهمية قرار محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ مجلس الأمن بالقرار وعلى المجلس أن يقرر موقفه في هذا الشأن.

وقالت خلال مداخلة هاتفية  خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه من المتوقع أن لا تلتزم إسرائيل، وستقوم إسرائيل بتقديم تقرير ها بعد شهر من اليوم، وتتدعي أنها قامت بالوفاء بطلبات المحكمة.

ولفتت إلى ان هناك على الأقل 4 دول تم قبول مثولها وانضمامها لجنوب إفريقيا، في الدعوى المقامة ضد إسرائيل.

إسرائيل منعت دخول كل المحققين الأمميين لقطاع غزة

وأكدت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، على أهمية قرار محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، مطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كليًا أو جزئيًا، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقالت إن المقابر الجماعية ليست جريمة ولكنها شواهد وأدلة على وجودة قتل عشوائي وإبادة جماعية، للتحقق منذ لك، لابد من قيام الطب الشرعي على الجثث، والمحكمة تريد دخول أراضي غزة والتحقق منذ ذلك.

ولفتت إلى أن إسرائيل منعت دخول كل المحققين الأمميين لقطاع غزة، موضحة أن دخول المحقققين، مهم للغاية للتأكيد على وقوع جرئمة الإبادة الجماعية.

نميرة نجم محكمة العدل الدولية شاشة ON خالد أبو بكر إسرائيل غزة

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