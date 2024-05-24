الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ازدهار الاقتصاد المصري ووفاة شخصية دولية بارزة.. أبرز تنبؤات ليلى عبداللطيف لعام 2024

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

يبحث الكثير من الناس عن تنبؤات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف المتبقية في عام 2024 خاصة بعد تحقق الكثير منها واخرها سقوط طائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.

وقد ازدادت معدلات البحث مؤخرًا حول توقعات خبيرة الفلك الشهيرة ليلى عبد اللطيف لعام 2024، ويستعرض الدستور في التقرير التالي أبرز تلك التوقعات المتبقية في هذا العام.

أبرز تنبؤات ليلى عبد اللطيف لعام 2024

• تنبؤاتها لمصر

توقعت الغرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف انتشار أجواء الفرح في شوارع مصر بعد وفاة إحدى الشخصيات البارزة الدولية وأن هذا الخبر السار من شأنه أن يبث السعادة والبهجة بين المواطنين العرب وخاصة المصريين.

• انتشار الخوف في العالم

وتنبأت ايضا بانتشار الخوف والقلق في العالم حيث ستشهد بعض المطارات ومحطات القطارات العالمية كوارث طبيعية وغير طبيعية، مما يثير قلقًا عالميًا وتوقف سير حركة الطيران والسفر بين الدول بسبب بعض الأعاصير المتوقعة في الثلث الأخير من عام 2024.

• رحيل بعض شخصيات الفن

من المتوقع أن يشهد عام 2024 رحيل العديد من رجال السياسة والفن، وأن الوسط الفني سيكون على موعد مع فقدان العديد من النجوم والمشاهير، وخاصة صغار السن.

• تغيرات مناخية وكوارث طبيعية

قالت ليلى عبداللطيف أن الثلوج و الأمطار الغزيرة سوف تغزو العالم خاصة بعض الدول العربية، مصحوبة بموجة من البرد القارس في عز فصل الصيف وقالت إن هناك نشاط كبير للزلازل وتهدد العديد من الدول.

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• حرب وشيكة 

تنبأت ليلى عبداللطيف بوقوع حرب وشيكة بين الصين وتايوان وانه سيكون هناك الكثير من المواجهات المسلحة بين بعض الدول.

• استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

ستظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا مستمرة.

• انتهاء الحرب على غزة

وتنبأت ايضا ليلى عبداللطيف بانتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقالت أن الشعب الفلسطيني سيوافق على حل الدولتين حتى يتخلصوا من نزيف الدم الفلسطيني.

• ازدهار الاقتصاد المصري

وفي إحدى حلقاتها التلفزيونية قالت إن الاقتصاد المصري سوف يزدهر ويكون هناك الكثير من الخير الذي سوف تشهده مصر.

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