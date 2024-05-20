تنبؤات ليلى عبد اللطيف 2024.. هل صدقت؟

تصدت خبيرة توقعات الابراج المصرية ليلى عبد اللطيف، المشهد خلال الساعات الأخيرة، بتوقعاتها المثيرة للجدل حول الأحداث القادمة، وأخرها توقعها بسقوط طائرة الرئيس الإيراني ووفاة كل من فيها.

وكانت ليلى عبداللطيف، تحدثت في حلقة سابقة مع الإعلامي نيشان، يوم رأس السنة الماضية، عن مجموعة من التوقعات المتباينة، التي أثارت الجدل حينها.

ومع سقوط طائرة الرئيس الإيراني، عاد الجدل حولها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في توقعات ليلى عبد اللطيف أن هناك طائرة ستشغل العالم ولن ينجو منها أحد في الأشهر الأولى من هذه السنة، والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة".

وتستعرض "الدستور" خلال هذا التقرير، تزامنًا مع تصدر توقعاتها المثيرة للجدل منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، أبرز توقعاتها خلال العام 2024.

تنبؤات ليلى عبد اللطيف 2024

تناولت ليلى عبد اللطيف في العديد من اللقاءات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي توقعاتها لعام 2024، والتي شملت مجالات سياسية واقتصادية وفنية أيضًا، وعالمية.

عاصفة سلطنة عمان

توقعت خبيرة التوقعات المصرية حدوث عاصفة قوية في سلطنة عمان، وقالت إنَّ هذه العاصفة ستودي بحياة الكثيرين، وبالفعل شهدت السلطنة فيضانًا كبيرًا نتيجة الأمطار والسيول الجارفة التي حملت أسفرت عن 16 قتيلا على الأقل.

ومن ضمن تنبؤات ليلى عبداللطيف أيضًا، كارثة طبيعية ستشهدها اليمن، لكنَّها لم تذكر طبيعة هذه الكارثة أو تفاصيل حولها.

حرب في أمريكا

ومن بين توقعاتها أيضًا حدوث بوادر حرب أهلية في أميركا بسبب أحداث ولاية تكساس.

كذلك توقعت ليلى عبد اللطيف حدوث كوارث اقتصادية تزلزل عرش اليورو والدولار.

وباء جديد في العاصمة الأردنية عمان

وبالنسبة للأمراض، توقعت ليلى عبد اللطيف انتشار وباء جديد في العاصمة الأردنية عمان، ويتسبب بدوره في توقف عملية التعليم، والاعتماد من جديد على التعليم عن بعد.

أما بالنسبة للبنان، فتوقعت ليلى عبد اللطيف حدوث أزمة في المازوت والقمح، كما توقعت حدوث اعتداء على إحدى المحطات التلفزيونية في لبنان.

خسارة الأهلي بطولة إفريقيا

وفي مجال الرياضة، توقعت ليلى عبد اللطيف فوز فريق الترجي التونسي ضد صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث قالت: استغلال الفرص والتحكم في ريتم المباراة سيكون مفتاح فوز الترجي".