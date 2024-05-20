الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنبؤات ليلى عبد اللطيف 2024.. هل صدقت؟

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

تصدت خبيرة توقعات الابراج المصرية ليلى عبد اللطيف، المشهد خلال الساعات الأخيرة، بتوقعاتها المثيرة للجدل حول الأحداث القادمة، وأخرها توقعها بسقوط طائرة الرئيس الإيراني ووفاة كل من فيها.

 

وكانت ليلى عبداللطيف، تحدثت في حلقة سابقة مع الإعلامي نيشان، يوم رأس السنة الماضية، عن مجموعة من التوقعات المتباينة، التي أثارت الجدل حينها.

 

ومع سقوط طائرة الرئيس الإيراني، عاد الجدل حولها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وجاء في توقعات ليلى عبد اللطيف أن هناك طائرة ستشغل العالم ولن ينجو منها أحد في الأشهر الأولى من هذه السنة، والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة".

 

وتستعرض "الدستور" خلال هذا التقرير، تزامنًا مع تصدر توقعاتها المثيرة للجدل منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، أبرز توقعاتها خلال العام 2024.

"تحول اقتصادي".. توقعات فلكية قبل عيد الأضحى قادت "ليلى عبد اللطيف" لتصدر التريند

ليلى عبد اللطيف تكشف حقيقة اتصالها بملوك وعشائر الجن ليعرفوا لها الغيب

تنبؤات ليلى عبد اللطيف 2024

تناولت ليلى عبد اللطيف في العديد من اللقاءات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي توقعاتها لعام 2024، والتي شملت مجالات سياسية واقتصادية وفنية أيضًا، وعالمية.

 

عاصفة سلطنة عمان

توقعت خبيرة التوقعات المصرية حدوث عاصفة قوية في سلطنة عمان، وقالت إنَّ هذه العاصفة ستودي بحياة الكثيرين، وبالفعل شهدت السلطنة فيضانًا كبيرًا نتيجة الأمطار والسيول الجارفة التي حملت أسفرت عن 16 قتيلا على الأقل.

 

ومن ضمن تنبؤات ليلى عبداللطيف أيضًا، كارثة طبيعية ستشهدها اليمن، لكنَّها لم تذكر طبيعة هذه الكارثة أو تفاصيل حولها.

 

حرب في أمريكا

ومن بين توقعاتها أيضًا حدوث بوادر حرب أهلية في أميركا بسبب أحداث ولاية تكساس.

 

كذلك توقعت ليلى عبد اللطيف حدوث كوارث اقتصادية تزلزل عرش اليورو والدولار.

 

وباء جديد في العاصمة الأردنية عمان

وبالنسبة للأمراض، توقعت ليلى عبد اللطيف انتشار وباء جديد في العاصمة الأردنية عمان، ويتسبب بدوره في توقف عملية التعليم، والاعتماد من جديد على التعليم عن بعد.

 

أما بالنسبة للبنان، فتوقعت ليلى عبد اللطيف حدوث أزمة في المازوت والقمح، كما توقعت حدوث اعتداء على إحدى المحطات التلفزيونية في لبنان.

 

خسارة الأهلي بطولة إفريقيا

وفي مجال الرياضة، توقعت ليلى عبد اللطيف فوز فريق الترجي التونسي ضد صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث قالت: استغلال الفرص والتحكم في ريتم المباراة سيكون مفتاح فوز الترجي".

ليلى عبد اللطيف ليلى عبداللطيف خبيرة التوقعات تنبؤات ليلى عبد اللطيف 2024 تنبؤات ليلى عبد اللطيف تنبؤات ليلى

مواد متعلقة

"تحول اقتصادي".. توقعات فلكية قبل عيد الأضحى قادت "ليلى عبد اللطيف" لتصدر التريند

ليلى عبد اللطيف تكشف حقيقة اتصالها بملوك وعشائر الجن ليعرفوا لها الغيب

الأكثر قراءة

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)