رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامى يزور فلسطين

توجه اليوم الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والوفد المرافق له إلى فلسطين لافتتاح مركز تدريب الاتحاد بدولة فلسطين غدًا الأربعاء وأيضًا افتتاح أهم وأكبر الدورات التدريبية، وكان فى استقبالهم الوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني.

وحرص الليثي رئيس الاتحاد على زيارة قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات ووضع إكليل من الزهور.

من الجدير بالذكر أنه سيتم غدًا الأربعاء افتتاح مكتب مركز تدريب الاتحاد بفلسطين، وانطلاق أكبر الدورات التدريبية للاتحاد بفلسطين بمشاركة المخرج مجدي أبو عميرة والإعلامي عادل العبساوي والدورة بعنوان "الإخراج وقواعد التصوير والتقارير الإخبارية" وتستمر من السادس إلى التاسع من يونيو الجاري.

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