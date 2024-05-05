ضياء رشوان يتحدث عن الجهود المصرية فى إحلال السلام بغزة (فيديو)

شدد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن مصر لعبت دورًا محوريًا في مساعي وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي: "لم تشهد غزة أي عدوان دون أن تكون مصر حاضرة بقوة للتوسط في وقف الأعمال العدائية".

وأشار إلى أن التحديات التي واجهتها الجهود المصرية هذه المرة كانت أكبر من أي وقت مضى، مما استدعى تدخل دولي بمشاركة الولايات المتحدة وقطر، مؤكدًا أن الدور القطري كان فعالًا وأسهم في تحقيق تقدم ملموس، لكن الأمور تعثرت مؤقتًا، مما جعل مصر الوسيط الوحيد المتبقي.

وتابع: "نأمل أن تُكلل المساعي المصرية بالنجاح للتوصل إلى اتفاق يضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني، ويحقق السلام في المنطقة دون توسيع دائرة الصراع، خاصة في ظل التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل".