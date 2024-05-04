كيف تعتني ببشرتك خلال فصل الصيف مع حرارة الشمس؟

يجلب الصيف معه الدفء وأشعة الشمس، ولكنه يجلب معه أيضًا بعض التحديات لصحة الجلد، لكن هذا لا يعني أن روتين العناية بالبشرة الخاص بك يجب أن يتراجع في خضم الجداول الزمنية المتطلبة، قد يكون تخصيص الوقت لروتين مكثف للعناية بالبشرة أمرًا صعبًا ومع ذلك، بغض النظر عن مدى انشغال جدول أعمالك، فإن العناية ببشرتك أمر ضروري وليس من الضروري أن يكون معقدًا، ومن خلال اختيار المنتجات والعلاجات المناسبة بحكمة، لا يزال بإمكانك الحفاظ على بشرتك تبدو صحية ومشرقة. الاتساق هو المفتاح. لذا، التزمي بالروتين البسيط الذي يناسبك.

ويرصد الدستور أبرز وأسهل وسائل العناية بالبشرة خلال فصل الصيف .

1. مناديل التنظيف

يحتاج الأفراد أثناء التنقل إلى طريقة سريعة وخالية من المتاعب لتنظيف وجوههم، اختاري مناديل تنظيف تحتوي على مواد خفيفة مثل البابونج أو الشاي الأخضر أو ​​الصبار. بدون الحاجة إلى الماء، تعمل هذه المناديل المبللة على إزالة الزيوت الزائدة والأوساخ من بشرتك بشكل فعال، مما يجعلك تشعر بالتجدد.

2. الترطيب بتناول الماء والمرطب

على الرغم من أن المنتجات الموضعية ضرورية، فلا تتجاهل تأثير الترطيب من الداخل. الحفاظ على صحة البشرة عن طريق تناول كمية كافية من الماء طوال اليوم يحافظ على نضارة البشرة وممتلئتها، يعتبر المرطب خفيف الوزن والخالي من الزيوت مثاليًا للأشخاص الذين يتنقلون باستمرار. ابحثي عن منتج يحتوي على مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك، يساعد وضع كمية صغيرة على الاحتفاظ بالرطوبة دون إرهاق بشرتك، مما يبقيها مرنة وجاهزة لليوم.

3. واقي من الشمس للحماية

الواقي من الشمس غير قابل للتفاوض، حتى بالنسبة للأفراد الأكثر انشغالًا، اختر واقيًا من الشمس واسع النطاق ويحتوي على 30 عامل حماية من الشمس (SPF) على الأقل. إن وضع واقي الشمس في الصباح الباكر يمكن أن يحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ويؤخر علامات الشيخوخة، ويحافظ على مظهر بشرتك جيدًا.

4. منتجات متعددة المهام

استخدم منتجات متعددة المهام لتبسيط روتينك. إذا كنت ترغبين في الحصول على الترطيب والحماية من الشمس والتغطية الخفيفة دفعة واحدة، جربي مرطبًا ملونًا مزودًا بعامل حماية من الشمس (SPF)، يؤدي ذلك إلى تبسيط مجموعة العناية بالبشرة الخاصة بك وتوفير الوقت.

5. كريم العين المدمج

يمكن أن يؤثر وقت متأخر من الليل وفي الصباح الباكر على منطقة تحت العين، احملي معك علبة كريم العين الصغيرة التي تحتوي على مكونات مثل فيتامين C أو الكافيين في محفظتك. سوف تبدو متجددًا حتى مع جدول أعمالك المزدحم بمسحة سريعة للمساعدة في التخلص من الانتفاخ والهالات السوداء.

6. الروتين الليلي

الروتين الليلي المبسط أمر لا بد منه. استخدمي منظفًا لطيفًا لإزالة شوائب النهار، يليه كريم ليلي مغذي. تساهم المنتجات التي تحتوي على مكونات مثل الريتينول أو حمض الهيالورونيك أو النياسيناميد في تجديد البشرة وترطيبها أثناء الراحة.

7. علاج متقدم للحصول على نتائج مستهدفة

يعد دمج العلاجات المتقدمة خيارًا يستحق النظر فيه. على سبيل المثال، تستهدف إعادة التصميم الحيوي، والتي يشار إليها عادةً باسم Profhilo، مشكلات معينة مثل التجاعيد أو الخطوط الدقيقة أو تفاوت لون البشرة وتوفر نتائج مخصصة مع التزام قليل بالوقت. إنه يحفز عمليات الشفاء والتجديد الطبيعية للبشرة مع استخدام أكبر تركيز من حمض الهيالورونيك عالي النقاء في استراتيجية متوازنة لترطيب البشرة وتنشيطها.

قبل أن تقرري أي منتجات أو إجراءات للعناية بالبشرة، من الضروري طلب المشورة من طبيب الأمراض الجلدية للحصول على أفضل توجيه مهني. لتجنب أي ردود فعل سلبية، تذكر دائمًا إجراء اختبار الحساسية قبل استخدام أي منتجات للعناية بالبشرة على بشرتك.