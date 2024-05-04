خضر: هناك 7 أسباب وراء تغيير مسمى وزارة القوى العاملة لوزارة العمل

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، جاء بناء على طلب من الوزارة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، بتغيير اسم الوزارة لما ورد في اللوائح والقرارات، وتعديل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد.

أسباب تغيير اسم وزارة القوى العاملة لوزارة العمل

وأضاف، أن ذلك القرار لاقى قبولًا محليًا وعربيًا ودوليًا للأسباب التالية:

1 - جميع الوزارات المعنية بقضايا العمل حول العالم تسمى "وزارة العمل"، لا توجد وزارة اسمها وزارة "القوى العاملة".

2 - وزارة القوى العاملة تعني أنها وزارة العمال، بينما هي وزارة معنية بكل القضايا المرتبطة بملف العمل، سواء أصحاب الأعمال، أو الحكومة، أو سوق العمل، وكذلك التدريب والتأهيل.

3 - مسمى وزارة القوى العاملة لا يعبر عن كل أنشطة الوزارة.

4 - كل المنظمات الدولية والعربية المعنية بملف العمل، مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، لديها ما يسمى بـ"التمثيل الثلاثي" في المؤتمرات الدولية، وبالتالي تغيير اسم الوزارة إلى العمل يرسخ هذا المفهوم، لكن القوى العاملة تعنى تمثيل الوزارة للعمال فقط.

5 - توجيهات الرئيس السيسي، بتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة قانون العمل أو غيره، تلك التوجيهات لا تتطابق على مفهوم اسم "القوى العاملة"، لكن "وزارة العمل" ترسخ كل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي التي تدعو له كل المؤسسات الدولية والعربية.



6 - تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، بناء على توجيهات الرئيس أيضًا.

7 - يتماشى مع كل التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة، نظرًا لاعتبارها جهة تدافع عن "العامل، صاحب العمل، الحكومة" وليس طرفًا واحدًا.