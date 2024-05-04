السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار فى الهيروين والشابو بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حكما يقضي بمعاقبة عامل متهم بالاتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز المراغة، بالسجن المشدد 6 سنوات كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة المراغة تفيد قيام عامل بالاتجار فى االهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء والمتعاطين من الشباب.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتوصلت تحرياته إلى صحة ما ورد من معلومات، وأفادت أن المتهم يروج كميات من المخدرات على عدد من عملاءه المدمنين.

على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة وقامت قوة أمنية بضبط المتهم، واقتياده إلى مركز المغاغة.

وأقر المتهم أثناء مواجهته برجال المباحث الإتجار فى المخدرات وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.