الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية لعام 2023 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز، وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء والمتعاطين من الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو.

وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات بدائرة المركز، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج عاطل السجن المشدد الاتجار فى الشابو الميثامفيتامين

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