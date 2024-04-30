قافلة جامعة سوهاج البيطرية تتجه لقرية الصلعا وتناظر ٦٠٠ حاله مرضية مجانًا

نفذت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلة علاجية لقرية الصلعا بمركز سوهاج، ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنفذها الكلية بمدن وقري المحافظة الأكثر احتياجًا، ضمن مباردة حياة كريمة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أننا وضعنا خطة للمساهمة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة "والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال إطلاق عدد من القواقل العلاجية البيطرية المجانية، بهدف تنمية الثورة الحيوانية، مضيفًا أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التى تقدمها الجامعة.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الجامعة تحرص علي تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، وتم مناظرة(٦٠٠)حالة مرضية في العيادات وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن)، كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، الي جانب إجراء عدد من العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون، وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

جدير بالذكر انه شارك فى القافلة عدد ١٢عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٥ طالب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية

فيما ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم الجلسه رقم٢٠٥ لمجلس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

واستهل المجلس جلسته بإرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة توليه فترة رئاسية جديد

نثق خلالها في تحقيق أحلام المصريين والتقدم والإزدهار للبلاد، متمنين لسيادته التوفيق والسداد فى بناء الجمهورية الجديدة.

وقال النعماني ان المجلس وافق عدد من القررات المهمه ومنها تحديد مواعيد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وذلك اعتبارًا من السبت الموافق ٢١مايو ٢٠٢٤، كما وافق علي تعيين المعيدين بالأقسام الإكلينيكية بكلية الطب البشري من بين اوائل الدفعه عام ٢٠١٨-٢٠١٩ والذي تنتهي فترة عملهم بالمستشفي الجامعي خلال اشهر يونيو، يوليو، اغسطس ٢٠٢٤.

وأوضح النعماني أنه تمت الموافقة علي إعتماد لائحة برنامج( نظم المعلومات المكتبية برنامج خاص بمصروفات) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، والموافقة علي عقد المؤتمر العلمي الأول لكلية الصيدلة في نهاية أكتوبر ٢٠٢٤، بعنوان" آفاق جديدة للعلوم الصيدلية والتنمية الدوائية المستدامة"

وأشار رئيس الجامعة إلي أنه في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعة تمت الموافقة علي إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالجامعة"وحدة إدارية " واعتماد تشكليها ونظام العمل بها، وقبول ٢٠ دراجه هوائية مقدمة منحة من وزارة البيئة للجامعة، وذلك ضمن مسابقة "صحتنا في كوكبنا".

وتابع: وافق المجلس علي قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ عدد من القوافل التوعوية بالقري التي تنتشر فيها الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تنفيذ عدد من الندوات التوعوية للطلاب داخل الكليات عن مكافحة وضع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالاضافة الي الموافقة علي عقد ورش عمل تحت عنوان "تطور طرق تربية سلالة الاغنام السوهاجي كسلالة واعدة للأغنام للتربية في سوهاج وصعيد مصر بين والتحديات والمستقبل" خلال شهر مايو القادم.

وجدير بالذكر ان المجلس وافق على تعيين عدد ٢ من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية في وظيفة استاذ استاذ مساعد، بإلاضافة الي تعيين ٤ عضو هيئة تدريس بكلية الطب في وظيفة مدرس، بالإضافة الي الموافقة علي منح درجة الدكتوراة لعدد ٥ من اعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب، الطب البشري العلوم والزراعة، و منح درجة الماجستير لعدد ١٥ من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، التربية، التجارة، الاثار، التربية الرياضية العلوم والآداب.