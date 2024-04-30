أمن سوهاج يفض مشاجرة نارية بسبب خلافات الجيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في مركز البلينا.



اللواء محمد عبدالمنعم، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة بمركز البلينا، ووجود مصابين، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بإرشادهم.



بالفحص تبين وجود مشاجرة بين طرف أول «حسين. ي»، 30 سنة، عامل مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وشقيقه «عمر. ي» 35 سنة، عامل مصابًا بطلق ناري بالعضد الأيسر ونجل عمومتهما «محمد. ا»، 25 سنة، عامل، مصابًا برش خرطوش بالوجه، تم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

والطرف الثانِ «عبد الجبار. م»، 26 سنة، عامل، وعمه «عبد الراضي. ع»، 30 سنة، عامل، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم.



وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب، وإحداث الطرف الثاني إصابة الطرف الأول من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما بسبب خلافات الجيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.