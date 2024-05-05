بدر بن عبد المحسن.. سيمفونية شعرية تشكيلية جمعت بين الغزل والفخر

جمع بين الحسنيين.. الشعر والفن التشكيلي، نصوصه الأدبية صنفها النقاد كونها تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي، حيث تزامل الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن (ولد 2 أبريل 1949م - 4 مايو 2024م) مع بعض الشعراء الكبار في المملكة منهم: محمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وخالد بن يزيد ومحمد بن أحمد السديري وعبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود وغيرهم الكثير.

تحولت القصائد الشعرية لـ بدر بن عبد المحسن للوحات فنية كشف عنها في شهر مارس 2023 بمعرضه الفنيّ الأول في السعودية الذي يحمل عنوان "روائع البدر"؛ لإلقاء الضوء على تجربته الثرية مع الفن التشكيلي؛ وهو معرض ضمّ أكثرَ من 25 لوحة والذي تضافر مع أمسية شعرية له بعنوان "إثراء".

محطات فى حياة الشاعر بدر بن عبد المحسن

الميلاد كان في عام 1949، في حي الفوطة، في عهد الملك عبد العزيز، فنشأ الأمير بدر في كنف والده الأمير الشاعر أيضًا عبد المحسن بن عبد العزيز، فيما عاصر ملوك السعودية كافة، كما احتفظ بالكثير من المواقف التي جمعته بهم، أما دراسته الأولى كانت ما بين السعودية ومصر، ثم أكمل المرحلة المتوسطة في مدرسة الملكة فيكتوريا بالإسكندرية، أما المرحلة الثانوية فكانت في جدة، ثم درس في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهي مراحل تعليمية شكلت في وجدانه حضورًا ثقافيًا متنوعًا تجسد فى تجربته الشعرية وأعماله الإبداعية؛ سواء في دواوينه: "هام السحب، وشهد الحروف، ورسالة من بدوي، وما ينقش العصفور في تمرة العذق، ولوحة.. ربما قصيدة"، أو في قصائده الغنائية التي تغني بها نجوم الغناء فى الوطن العربي كل من محمد عبده، وعبادي الجوهر، وماجد المهندس، وأصالة، وكاظم الساهر؛ وغيرهم.

ساهم الأمير بدر بن عبد المحسن في كتابة «سيمفونية البداية» العرض الأوكسترالي بمناسبة يوم التأسيس 22 فبراير 2024م بالاشتراك مع الشعراء: الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز، والشاعرة نجلا المحيّا "معتزة"، والشاعر فهد عافت، والشاعر نايف صقر، ودارنا مثل العروس وكلنا خطابها التي قدمها فنان العرب محمد عبده، كما حجز بدر بن عبد المحسن مكانًا في القصيدة الوطنية تجلى فى كتابته أوبريت (مملكة الحب والسلام) في حفل تدشين رؤية وزارة الثقافة عام 2019، وعز الوطن، ويا دار التي قدمت في افتتاح مهرجان سوق عكاظ، وغيرها من الأغنيات.