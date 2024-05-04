السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أشرف أبوالهول لـ"الشاهد": حماس بعد 30 سنة أدركت أن الحل العسكرى لن ينجح

أشرف أبو الهول
أشرف أبو الهول

كشف أشرف أبوالهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، هل عملية طوفان الأقصي وما بعدها تمثل نهاية مرحلة للفلسطينيين؟.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "حماس بعد 30 سنة أدركت أن الحل العسكري لن ينجح، وحماس كانت تروج لتحرير فلسطين من البحر للنهر، وأن الدولة الفلسطينية تكون على كامل التراب وأنه لا يوجد تعايش مع الإسرائيليين، ولكن بعد الـ7 من أكتوبر تغير هذا نتيجة القسوة والعنف الذي ردت به إسرائيل والتدمير الهائل الذي حدث في قطاع غزة".

وأضاف: "ولكن للأسف أصبح طوفانًا ضد الأقضي وضد الفلسطينيين وليس لصالح الفلسطينيين، وطوفانًا أطاح بغزة بالكامل ودمر البنية المجتمعية بشكل كبير، وهذه الحرب عندما تتوقف الناس هيتكلموا بصوت عالي والإعلام لا ينقل كل ما يقال والناس تتساءل لماذا فعلت حماس هذه العملية لكي يتم تبادل أسرى، إسرائيل أخذت عددًا مضاعفًا من الأسرى وقتلت أكثر من 50 ألف فلسطيني، وأكثر من 80 ألف مصاب ودمرت غزة؟!".

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