حلا شيحة.. مدير أعمالها اتهمها بالنصب و"رفضت تديله حقوقه" (فيديوجراف)

أصبح اسم الفنانة حلا شيحة مرتبط بإثارة الجدل وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة خلال الأونة الأخيرة، وذلك بعد ما تردد عدد من الأخبار حول اتهام مدير أعمال الفنانة حلا شيحة بالنصب والاحتيال وأنها رافضة سداد كافة حقوقه.

وفي الفيديوجراف التالي تعرض "الدستور" التفاصيل الكاملة عن خلاف الفنانة حلا شيحة مع مدير أعمالها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

وكان آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مسلسل إمبراطورية ميم، والذي يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.