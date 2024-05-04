السبت 04 مايو 2024
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مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد وطني لا يوفيه التاريخ حقه (فيديو)

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

أشاد النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، بالرئيس السيسي، مؤكدًا أن جهوده في مشروع التنمية قد أنقذت مصر من العديد من المآزق والمشاكل، وأن الكتب التاريخية، مهما كثرت، لن تستطيع أن تعطي الرئيس حقه، معتبرًا إياه هبة من الله للأمة.

وتابع "بكري" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، موضحًا أن الرئيس السيسي، بالتعاون مع القوات المسلحة، قد تصدى لخطر دخول البلاد في حرب أهلية، مشيرًا إلى أن وطنية الرئيس ومواقفه العملية ستُخلد في صفحات التاريخ.

وأضاف أن السيسي استجاب للضغوط الشعبية لتولي قيادة البلاد وتحمل المسؤولية، دون السعي لأي منصب، مؤكدًا أن الرئيس يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ويدرك تمامًا مسؤولية الجيش والشرطة.

وأكد "بكري" في ختام تصريحاته أن الرئيس السيسي لن يتسامح مع أي محاولات لإثارة الفتن أو إقامة الميليشيات، نافيًا الادعاءات التي تحاول تشويه صورة اتحاد القبائل العربية، ومشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية تسعى لضرب استقرار الكيانات وهي الأساس في تشكيل الميليشيات.

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