الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رئيس قضايا الدولة يشارك فى احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة

احتفال الكاتدرائية
احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة

شارك اليوم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، في الاحتفال الذى ترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين وكبار رجال الدولة.

وهنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، قداسة البابا تواضروس الثاني والإخوة المسيحيين بالعيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذا العيد على أقباط مصر  بالخير والبركة وعلى مصرنا الحبيبة بالازدهار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد، والوحدة الوطنية والمحبة والإخاء.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي.

احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة
احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة
احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة
احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة
احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة
احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة
احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة
احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة
احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة
احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة
احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة
احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة
المستشار مسعد عبد المقصود البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

مواد متعلقة

دور جوهري للصحافة في مصر.. القضاء يصفها بضمير الأمة

7 مايو.. جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية بمدينة نصر

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

قرار وزارى بتجنيس 42 مواطنًا بجنسيات أجنبية

إحالة المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت وقتلها عمدًا للجنايات

إنشاء فرع توثيق بالعاصمة الإدارية يتبع الشهر العقارى بالقاهرة

قرار عاجل للنائب العام بشأن اختصاصات حماية حقوق المسنين

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى بعيد العمال

الأكثر قراءة

هل يشكل اتحاد القبائل العربية خطرًا على الأمن القومى المصرى؟.. قصواء الخلالى تصدم المتربصين (فيديو)

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

عاجل.. تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلى على عدة بلدات جنوب لبنان

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

مصطفى بكرى يكشف كواليس تعرض إبراهيم العرجانى لمحاولة اغتيال (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب