رئيس قضايا الدولة يشارك فى احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة

شارك اليوم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، في الاحتفال الذى ترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين وكبار رجال الدولة.

وهنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، قداسة البابا تواضروس الثاني والإخوة المسيحيين بالعيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذا العيد على أقباط مصر بالخير والبركة وعلى مصرنا الحبيبة بالازدهار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد، والوحدة الوطنية والمحبة والإخاء.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي.

احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة

احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة

احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة

احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة

احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة