الخميس 02 مايو 2024
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حوادث

قرار وزارى بتجنيس 42 مواطنًا بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 709 و710 بالسماح لـ42 شخصًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية: وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزيرالداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء في المادة الأولى في القرار رقم 709 أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  مصطفى محمد فتح الله محمد السيد وآخرهم  محمد خالد عبدالحميد على المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء في القرار رقم 710 يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمد إبراهيم محمد إبراهيم وآخرهم  طارق محمد حسن عبدالفتاح المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

الجريدة الرسمية 42 شخص الجنسية المصرية اللواء مساعد الوزير مكتب الوزير

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