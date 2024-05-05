الثقافة تطلق "كن فاعلا " لتعزيز القيم الإيجابية واكتشاف مواهب أطفال دور الرعاية

أطلقت وزارة الثقافة المصرية برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني؛ مبادرة "كن فاعلا"، من خلال المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بدار أيتام "أولادي" للفتيات بالمعادي، كما تستهدف في مرحلتها الأولى دور الرعاية الاجتماعية في محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

ورش تفاعلية لتحديد الاحتياجات الخاصة

وتضمنت الفعاليات، عمل ورش تفاعلية لتحديد الاحتياجات الخاصة، والمشكلات النفسية للأطفال لوضع البرنامج التنفيذي بناء على الدليل المعد من إدارة بحوث ودراسات ثقافة الطفل بالمركز القومي لثقافة الطفل، والإدارة المركزية المسئولة بوزارة الثقافة عن تنفيذ المبادرة، بالتعاون مع الإدارة العامة لدور الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي.

المبادرة نتيجة تعاون بين وزارتي الثقافة والتضامن

وتُمثل المبادرة أحد مسارات التعاون بين وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي، والتى تسعى لتعزيز القيم الإيجابية، وبناء شخصية الأطفال، واحترام قيم التنوع والاختلاف، وتحقيق العدالة الثقافية، بهدف تحديد الاحتياجات والمشكلات النفسية الخاصة بالأطفال في دور الرعاية، وبالتعاون مع مبادرة ١٠٠ مليون صحة نفسية.

قوافل اليوم الواحد الثقافية

ويتضمن برنامج المبادرة تنظيم عدد من قوافل اليوم الواحد الثقافية، وتقديم أنشطة مُتخصصة لتعزيز القيم الإيجابية، ومناقشة أفكار إيجابية حول تعزيز قيم التعاون، وتطوير مهارات التواصل، والتحكم في الغضب والمشاعر، وحل المشكلات، واتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس، وتحقيق الأهداف، والتعرف على احتياجاتهم.

كما يشمل برنامج الفعاليات، حلقات نقاشية مكثفة بالمشاركة مع المتخصصين الاجتماعيين، والقائمين على الخدمة، والميسرين داخل دور الرعاية المستهدفة، وعمل مسابقات سنوية في مختلف أنواع الفنون والآداب والابتكار.

وزارة الثقافة تحتفل بعيد العمال

على جانب آخر، ينظم بيت ثقافة الجديدة بالوادي الجديد، في تمام السادسة مساء الاثنين غدً 6 مايو، ندوة بمصنع الأرابيسك بعنوان "العمال دعامة الوطن وأساس الإنتاج"، يشارك بها أحمد زكي زوام مدير مدرسة الجديدة الثانوية، خضر يماني مدير معهد الجديدة الأزهري، ويقام عرض فني لفرقة موط التلقائية.

وتعقد بقصر ثقافة السباعية بأسوان في الخامسة مساء اليوم نفسه محاضرة بعنوان "العمال وعجلة التنمية" يشارك بها محمد عيسى مدير إدارة إدفو التعليمية، ويشهد القصر عرضًا فنيًا لفرقة السباعية للإنشاد الديني.

وينظم فرع ثقافة أسوان في العاشرة صباح يوم الأربعاء 8 مايو حلقة بحثية بقصر العقاد بعنوان "العمال وعجلة التنمية" تتضمن مناقشة أهداف التنمية الاقتصادية، مراحل ومجالات التنمية الاقتصادية، دور العمال في التنمية الاقتصادية، ويشارك بها د. أحمد العبيدي باحث في التاريخ، جمال حسين طايع الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، خالد عوض بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، خالد حسن مسؤول بإدارة الاعلام بمديرية التربية والتعليم.

وفي اليوم نفسه تقيم مكتبة منفلوط بأسيوط، في السادسة مساء، احتفالية بمصنع بني قرة للزيوت والمنظفات تتضمن ندوة عن "عيد العمال"، يشارك بها المهندس أحمد الكومي، والروائي شعبان المنفلوطي، بالإضافة إلي عرض لفرقة القوصية للإنشاد الديني.

أما يوم الخميس 9 مايو يعقد بيت ثقافة قويسنا بالمنوفية، لقاء في العاشرة صباحا بعنوان "السلامة والصحة المهنية" يشارك به الكاتب والروائي سالم محمود سالم، ومحاضرة بعنوان "جهود عمال مصر" يشارك بها الشاعر أحمد مرسال، ويقام عرض فني لفرقة الآلات الشعبية.

وتعقد ببيت ثقافة فيصل بالسويس، يوم الأحد 12 مايو في الخامسة مساء محاضرة بعنوان "العمال بناة الماضي والحاضر والمستقبل" يشارك فيها الباحث أنور فتح الباب، الكاتب قباري البدري، بجانب عرض لفرقة كورال قصر ثقافة السويس.

ويقام بمصنع قها بالقليوبية، يوم الإثنين 13 مايو في السادسة مساءً، محاضرة بعنوان "قيمة الوقت في حياة الفرد والمجتمع" يشارك بها المهندس حسن حلمي، يعقبها عرض فني.

ويستقبل قصر ثقافة السلام في السادسة مساء الأربعاء 15 مايو، محاضرة بعنوان "عيد العمال" تشارك بها د. هدي الإنشاصي، أخصائي نفسي وخبير بوزارة التربية والتعليم، كما يقدم عرض لفرقة السلام للموسيقى العربية.

وفي محافظة الدقهلية يقيم بيت ثقافة على مبارك، لقاء في العاشرة صباح الأربعاء 22 مايو، بعنوان "العوامل المؤثرة في إنتاجية العمل ورفع مهارات العامل لزيادة الإنتاج" يشارك بها صبري مسعد، معلم خبير، بجانب أمسية شعرية بمشاركة الشعراء وليد أبو ضيف، جيهان النجار، جمعة عيد جمعة، كما يقدم عرض فني لفرقة علي مبارك للسيرة والموال.

وفي اليوم نفسه يشهد اتحاد عمال مصر بسموحة في الإسكندرية، الحادية عشرة صباحًا حوارًا مفتوحًا مع العمال، بجانب محاضرة بعنوان "السلامة المهنية" يشارك بها كل من الإعلامي إبراهيم عبد الله، فتحي عبد اللطيف - رئيس نقابة العمال سابقًا، محمد ماجد - أخصائي السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى عرض فني لفرقة نادي المواهب للفنون الشعبية.

ويستقبل قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية في العاشرة صباح اليوم نفسه، محاضرة بعنوان "دور العمال في نهضة مصر في الآونة الأخيرة" يشارك بها محمود محمد عبد الله كحيلة، كبير معلمين وباحث في الفلسفة والنقد، بجانب تقديم عرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع الفروع والأقاليم الثقافية بالمحافظات.