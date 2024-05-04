رئيس دفاع النواب يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدم النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، بخالص التهنئة القلبية، لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والاخوة لأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلا المولي عز وجل أن يعيد تلك الأيام والأعياد المباركة بكل الصحة والسعادة والرخاء علي مصرنا الغالية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في تهنئته للاخوة الاقباط، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الدقهلية عامة ومراكز وقري السنبلاوين وتمي الامديد، أن أهنئ قداستكم والإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بكل الخير واليمن والبركات.

وقال النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن إظهار الفرح والسرور والمشاركة في المناسبات مع اشقائنا في الوطن يدل على تكاتف أبناء الوطن الواحد فيما بينهم، كما أنه يبعث برسائل قوية لكل من يتربصون بالوطن بأن مصر أبية وقوية بأبنائها وجيشها وشرطتها ولن يستطيع أحد أن يؤثر علي وحدتنا وترابطتنا الوطنية، فنحن جميعًا يد واحدة نعمل لأجل هدف واحد هو الحفاظ على الوطن وبناء مستقبل أجياله.

ودعا النائب اللواء أحمد العوضي، المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الإخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار، داعيًا أبناء الشعب المصري للاصطفاف خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.. حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها وكل عام وأنتم بكل خير.

المصريين الأحرار يشارك احتفالات الإنجيلية بعيد القيامة

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، احتفالات الطائفة الإنجيلية في مصر بأعياد القيامة المجيدة، والتي أقيمت في الكنيسة بمصر الجديدة وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة.

ترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، بحضور كوكبة من القيادات التنفيذية والأمنية والشخصيات العامة.



ورافق النائب الدكتور عصام خليل وفدا للحضور والتهنئة ضم الدكتورة هبة واصل الأمين العام والإعلامي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي، وتقدموا بأحر التهاني إلى قيادات الكنيسة الإنجيلية وأبنائها بمناسبة حلول هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وأعرب الدكتور عصام خليل، عن خالص التهنئة الي قادة الكنيسة والرعاة والقسوس، واثني علي جهود الطائفة الإنجيلية ودورها الريادي في نشر قيم المحبة والتسامح والعدالة الاجتماعية.

وأكدّ على أنّ "مصر بِتنوعها الحضاري والثقافي تُجسّد أروع نموذج للتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب، وأنّ وحدة أبنائها هي ثروة لا تُقدّر بثمن."

وأضاف خليل: "إنّ احتفالات الأعياد تعزيزا لكافة أواصر الترابط والوحدة الوطنية، ونؤكّد نحن المصريون على أنّنا جميعًا أبناء وطن واحد، وأنّنا نسعى جاهدين لما هو أفضل لمصرنا الحبيبة."