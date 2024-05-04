السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة السياحة تشارك فى فعاليات سوق السفر العربية بالإمارات

فعاليات سوق السفر
فعاليات سوق السفر العربية بالإمارات

تشارك وزارة السياحة والآثار فى فعاليات  سوق السفر العربية  التى تقام فى مركز دبى التجارى العالمى بالإمارات فى الفترة من 6 إلى 9 مايو.

وتقام الدورة الـ31 من سوق السفر العربية تحت شعار "تمكين الابتكار - تطوير قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"، وسيتم تسليط الضوء خلال هذه الدورة على أبرز توجهات السفر المستدامة المبتكرة وتعزيز استراتيجيات النمو ضمن قطاعات رئيسية محددة.

وسيشهد معرض سوق السفر العربية 2024 زيادة في مشاركة العارضين بنسبة 50٪ تقريبًا، ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 2300 عارض وممثل، من أكثر من 155 دولة، ومن المتوقع حضور أكثر من 41.000 زائرخلال أيام المعرض، كما تشهد الدورة مشاركة قوية من ممثلى القطاع الخاص السياحى، بالإضافة إلى مشاركة قوية من المملكة العربية السعودية.

وقد شهدت سوق السفر العربية خلال العام الماضى تسجيل رقم قياسي بحضور أكثر من 40 ألف متخصص في مجال السفر، بما في ذلك 30 ألف زائر، كما استقطب المعرض العام الماضي أكثر من 2100 جهة عارضة من أكثر من 155 دولة.

وستحاول وزارة السياحة والآثار بمعاونة القطاع الخاص السياحى خلال مشاركته فى السوق استقطاب أكبر عدد من السائحين والتعاقدات من خلال مشاركتهم، وخاصة أن المعرض يضم عارضين من أنحاء العالم. 

 ومن المقرر إطلاق برامج سياحية تسويقية مشتركة تستهدف مواطني دول الخليج العربي خلال ٢٠٢٤ على أن تبدأ هذه البرامج بالمملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر الأسواق العربية تصديرًا للسائحين إلى مصر.

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