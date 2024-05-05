الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الكرة الطائرة.. الزمالك يهزم الأهلى 3-2 ويتوج بالبطولة الإفريقية للسيدات

الأهلي والزمالك ببطولة
الأهلي والزمالك ببطولة كأس إفريقيا للكرة الطائرة

توج فريق الزمالك ببطولة كأس إفريقيا للكرة الطائرة بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة عبد الله الفيصل بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

الشوط الأول جاء مثيرًا من جانب الفريقين، واستمرت المنافسة قائمة حتى نجح الأهلي في الحسم لصالحه بنتيجة 28-27.

وفي الشوط الثاني، نجحت سيدات الزمالك في السيطرة وحسم الشوط لصالحهن بنتيجة 25-18.

وسيطر فريق الأهلي على الشوط الثالث الذي تم حسمه لصالحه بنتيجة 25-13.

فريق الأهلي سيطر في بداية الشوط الرابع لكنه فشل في الانتصار ليفوز فريق الزمالك بنتيجة 25-21.

وفي الشوط الحاسم، تفوق فريق الزمالك بنتيجة 15-13 ليتوج الفريق باللقب بالفوز بنتيجة 3-2.

وتأهل الزمالك إلى بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الصين، ليصبح أول فريق مصري يشارك في البطولة.

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